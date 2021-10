Salon Tremplin pour Entreprendre, à Courbevoie

Organisé par la direction du Développement économique, Emploi et Innovation de la ville de Courbevoie, ce salon a pour vocation de soutenir les entrepreneurs et les créateurs dans leur parcours et de valoriser l'entrepreneuriat. Il montre le dynamisme et l'attractivité économique de la ville de Courbevoie et du territoire Paris Ouest La Défense. Pour cette 4e édition, de nouvelles

thématiques seront abordées, en partenariat avec des acteurs experts dans leur domaine. Le digital sera ainsi à l'honneur et un espace “Entreprendre au féminin”, animé par les experts de l'association Force Femmes et Action'elles, accueillera les entrepreneuses. Enfin, les entrepreneurs pourront échanger et réseauter au Café des créateurs.

Centre événementiel

7 bd Aristide Briand

Tél. : 01 71 05 72 17