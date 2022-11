Salon Tpro, à la Cité des sciences et de l’industrie, du 29 novembre au 3 décembre

booster une carrière ? Trouver une formation ou un métier qui a le vent en poupe ? Reprendre ou créer une entreprise ? Le Medef Île-de-France donne rendez-vous à tous ceux qui sont en recherche d’emploi sur le Salon des transitions professionnelles, organisé en partenariat avec la Préfecture de la région d’Île-de-France, la CCI Paris Île-de-France, le Conseil régional d’Île-de-France et Pôle emploi.

Plus de 5000 offres seront proposées dans de différents secteurs à tous ceux qui sont en reconversion ou en recherche d’emploi.

Tpro sera inauguré le 29 novembre par Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’insertion, en présence notamment de Pierre-Antoine Molina, préfet, secrétaire général aux politiques publiques, Othman Nasrou, vice-président de la Région, Dominique Restino, président de la CCI Paris – Île-de-France, et Patrick Martin, président délégué du Medef.

Formation, recrutement, accompagnement, création, handicap…



Salon digital, du 29 novembre au 3 décembre – https://salon-transitions-professionnelles.fr/s-inscrire-au-salon.

En présentiel, le 29 novembre, de 9h à 18h, Cité des sciences et de l'Industrie - 30 avenue Corentin Cariou, 19e ardt.