Salon SME : rendez-vous parisien des créateurs et dirigeant de TPE

La 21e édition du Salon SME ouvre ses portes aux indépendants, créateurs et dirigeants de petites entreprises les 30 septembre et 1er octobre au Palais des Congrès de Paris. Au total, ce sont 1 000 experts, 100 conférences, 130 exposants, pour répondre aux questions de 10 000 entrepreneurs et les aider à réussir plus vite.

@ AP