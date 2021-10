Salon SME Online le 23 juin

Est-ce le moment de créer son entreprise ? Et si oui, comment le faire au mieux ? Quel statut choisir ? Micro-entrepreneur ou SASU ou portage salarial ? Qui peut m'accompagner dans ma création et mon développement ? Comment financer mon démarrage ou ma croissance ? Nouvelles obligations réglementaires post-covid ? Droit (ou pas) à des aides ? A qui confier ma comptabilité ? Comment rebondir ?

Pas moins de 150 experts (Bpifrance Création, Banque de France, Caisse d'Epargne, Orange, La Poste, Urssaf, Notaires de France, Carsat, Pôle Emploi, réseau de franchise...), en chair et en os, sont mobilisés de 9h à 18h30 sur leurs stands virtuels sur www.salonsme-online.com pour répondre aux questions des entrepreneurs, comme lors d'un « vrai » salon, organisé dans un palais des congrès, qui propose aussi dix webinars thématiques.

« C'est cela la richesse et la force d'un salon virtuel comme le Salon SME Online : permettre aux créateurs d'entreprises, aux freelances, à tous les entrepreneurs d'accéder, grâce à un salon sur internet, aux informations, aux ressources et surtout aux experts des exposants, disponibles sur leurs stands ou via des webinars. Le tout sans avoir à se déplacer. Dans la période de déconfinement progressif que nous vivons, j'espère que le Salon SME Online va contribuer au Grand Rebond en avant des entrepreneurs », déclare Alain Bosetti, co-fondateur des Salons SME Online / SME Paris, et d'En Personne Virtual qui a développé une plateforme de salons en ligne.