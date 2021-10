Salon Rent les 20 et 21 octobre à Paris

Ce grand salon dédié aux innovations de la commercialisation de l’immobilier permet la rencontre de tous les acteurs français et internationaux de la Proptech.

Organisé sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron cet événement dédié aux innovations du secteur immobilier se tiendra en présentiel ainsi qu'en ligne cette année et accueillera 400 exposants et plus de 100 startups.

Nouveauté pour cette 9e édition hybride : La Rent channel, une véritable chaîne de télévision avec sa propre programmation que les participants pourront découvrir en direct du salon pendant les 2 journées.

De nombreux experts de la Proptech y donneront plus de 35 ateliers pratico-pratiques et une plateforme de networking et de mise en relation sera mise à la disposition des participants.