Salon national de l'immobilier, du 11 au 14 avril

Ce salon reste le lieu idéal pour faire le point sur de nombreux aspects de l’achat immobilier et des nouveautés : l’évolution du marché neuf et ancien, les conditions de crédit (Eco-PTZ...), les dispositifs fiscaux (Duflot...), la transmission patrimoniale... Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer 250 professionnels – promoteurs immobiliers, constructeurs de maisons individuelles, agents immobiliers, notaires, banques et organismes de financement, organismes de conseils, etc. – réunis en un seul lieu.

De nombreux débats seront également organisés avec la participation des professionnels ainsi que la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), l’Union des maisons françaises (UMF), la Fnaim Paris Ile-de-France et la Chambre des Notaires, qui permettront d’échanger avec le public.