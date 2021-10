Le Salon National de l’Immobilier ouvre ses portes à Paris Expo porte de Versailles du 11 au 14 avril. C’est, pour les particuliers, le moyen le plus efficace de collecter un maximum d’informations sur tous les aspects de l’achat immobilier, qu’il s’agisse de résidence principale ou d’investissement locatif. De nombreuses tables rondes viennent enrichir le débat.

Pour les candidats à l’accession à la propriété en résidence principale :

- Comment préparer l’achat d’une résidence principale ;

- Profitez du PTZ+ pour devenir propriétaire dans le neuf ;

- Acheter ou vendre un bien immobilier, actualités, obligations et diagnostics ;

- Prêts et solutions pour financer votre bien immobilier ;

- Les avantages du neuf pour habiter ou investir ;

- Etc.





De leur côté, les investisseurs pourront profiter de nombreux débats dédiés :

- L’investissement locatif immobilier en 2013 : Duflot, Censi-Bouvard, nue propriété, location meublée ;

- Gestion locative : l’essentiel pour les propriétaires et locataires ;

- Vers une gestion sécurisée du patrimoine immobilier ;

- Patrimoine Immobilier à l’étranger : conséquences pratiques, juridiques et fiscales ;

- Les bonnes raisons d’opter pour la location meublée ;

- Constituer sa retraite et augmenter vos revenus grâce à l’investissement immobilier ;

- Etc.

D’autres tables rondes feront le point sur les nouvelles mesures fiscales, les enjeux du grand Paris en matière d’immobilier, le viager, mais aussi sur les métiers de l’immobilier.







Carrefour des professions

Promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, administrateurs de biens, grandes organisations professionnelles (Fédération des promoteurs immobiliers, Fnaim, Union des maisons françaises...), banquiers, notaires, conseils en gestion de patrimoine..., tous les professionnels qui composent le paysage immobilier sont présents à cette manifestation. Ils auront à cœur d’échanger avec les visiteurs sur toutes les problématiques immobilières.