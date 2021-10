Salon international du livre “Saint-Maur en poche”

Parrainé par Line Renaud et Jean d'Ormesson cette 6e édition du salon du livre “Saint-Maur en poche” présentera plus de 140 auteurs, français et internationaux, qui se donneront rendez-vous à Saint-Maur-des-Fossés (94) les 21 et 22 juin prochains.