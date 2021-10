Le salon européen des professionnels du droit, organisé en Belgique, s’inscrit pour la première fois dans un environnement juridique et réglementaire complexe, auquel s’ajoute un train de réformes européennes qui semblent nécessaires « pour améliorer la compétitivité et résoudre la crise de la dette et relancer l’économie européenne ». Ces deux jours programmés à l'International auditorium de Bruxelles, permettront de faire le point sur le droit en France et en Europe.

Cet événement est soutenu par les institutions européennes des professionnels du droit, notamment le Conseil des barreaux européens (CCBE), le Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE), la Fédération des entreprises de Belgique (VBO-FEB), la Fédération européenne de la franchise (EFF). Le Conseil national des barreaux (CNB), la Délégation des barreaux de France (DBF), l'Association française de la concurrence (AFEC), la Fédération française de la franchise (FFF), la Fédération nationale des tiers de confiance (FNTC) sont également associés à ce salon.

Dans un contexte difficile, tous les professionnels du droit font aujourd’hui face à un besoin croissant de conseil pour accompagner leurs clients confrontés soit à des difficultés, soit à des besoins de développement, de croissance, via la nouvelle économie. LEXposia proposera tout au long du Congrès un programme unique d’échanges, d’information et de formation.