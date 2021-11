Salon européen de l’éducation les 26, 27 et 28 novembre

Ce Salon européen de l’éducation, organisé avec le soutien du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, constitue le rendez-vous annuel des jeunes – du collège au Bac+5 –, en quête d’informations et d’échanges directs. Il réunit trois grands acteurs de l’orientation : La Ligue de l’enseignement, l’Onisep et l’Etudiant.

Les collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents sont attendus au Salon Aventure des métiers et au Salon de l’Étudiant. Ils pourront découvrir toutes les spécificités de l’enseignement supérieur, le large panel de secteurs d’activités couverts, et rencontrer des acteurs de l’enseignement étranger au sein du Village Partir étudier à l’étranger pour construire une expérience de mobilité à l’international malgré la crise sanitaire.

Destinés aux collégiens, lycéens, étudiants et parents, ces rendez-vous d’information ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans la construction de leur projet d’orientation et perspectives d’avenir. Ils pourront partir à la rencontre de plusieurs centaines de représentants de l’enseignement supérieur et de professionnels et assister à des conférences éditoriales et ateliers interactifs, animés par la rédaction de l’Étudiant et des experts.