Salon du Livre jeunesse à Montreuil

Cette 28e édition à la programmation foisonnante, dotée du label européen, attend de pied ferme plus de 150 000 visiteurs, 3 000 auteurs et illustrateurs, dont 25 étrangers, et 300 exposants internationaux. Et si le grand public se presse sur ses stands et aux multiples rencontres, c'est aussi un carrefour de plus en plus recherché par les professionnels du secteur. "Nous avons vraiment tapé dans le haut du panier ! La crème de la crème de la littérature jeunesse française et européenne sera présente à Montreuil", assure la directrice du Salon, Sylvie Vassalo.