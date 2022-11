Salon du livre de Boulogne-Billancourt, du 2 au 4 décembre

Auteurs remarqués par les jurys des prix de l’automne, primo-romanciers, historiens de renom, encres noires du polar, créateurs fabuleux de l’univers jeunesse, personnalités issues des arts et des médias, auteurs-photographes, dessinateurs et illustrateurs, sans oublier de prolifiques auteurs locaux… se retrouvent ainsi face à leurs lecteurs. Ils les accueilleront les lecteurs dans le cadre prestigieux de l’Hôtel de Ville Art déco.

Une place de choix sera réservée à la bande dessinée et au manga lors de la soirée spéciale du vendredi 2 décembre, avec notamment des animations autour de la série One Piece, d’Eiichiro Oda. Au programme : dédicaces, rencontres dessinées, battle de dessins.

Les rencontres littéraires, ateliers pour enfants et animations se tiendront parallèlement à l’espace Landowski.

Hôtel de Ville – 26 avenue André-Morizet.

Espace Landowski - 26 avenue André-Morizet - Vendredi 2 décembre, de 16h à 21h, Samedi 3 et dimanche 4 décembre, de 14h30 à 19h.