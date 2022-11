Salon du chocolat : le public a répondu présent

Chocolatiers, pâtissiers, chefs, designers, confiseurs, partenaires, exposants et visiteurs étaient nombreux au Parc des expositions de la porte de Versailles du 28 octobre au 1er novembre pour participer et assister à la 27e édition du Salon du chocolat. Cet événement mondial dédié au cacao et à ses gourmandises, sous tous ses aspects, a été un véritable festival du chocolat et de la pâtisserie d’exception.

Durant cinq jours, les visiteurs venus en nombre, ont pu déambuler au milieu de plus de 200 exposants du salon et assister à de nombreuses conférences et démonstrations, mais aussi à des défilés de robes en chocolat. Cette année, se sont également tenus sept concours internationaux avec 21 pays représentés. Les épreuves ont convoqué toutes les facettes de la profession, de la maîtrise de la viennoiserie à l’élaboration d’un sorbet, en passant par l’art chocolatier, l’innovation pâtissière ou encore le sourcing responsable.