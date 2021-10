Salon du Cheval de Paris : hausse de fréquentation

Le Salon a réuni 480 exposants et proposé plus de 700 heures d'animations et de spectacles, notamment dans son nouveau hall, et des compétitions internationales et nationales. L'accent a également été mis sur le loisir dans une France qui compte 700.000 licenciés dans les centres équestres et près de deux millions de cavaliers de loisir lors de stages ou pendant leurs vacances. La 42e édition du Salon du Cheval de Paris se déroulera du 30 novembre au 8 décembre 2013 au même endroit.

©Salon du Cheval