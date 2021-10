S’adressant aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs, le Salon des micro-entreprises fait un point complet sur la création, la reprise d'entreprise et les différentes formes juridiques. Du 30 septembre au 2 octobre, les conseillers de la CCI Paris Ile-de-France accueillent les visiteurs sur l'espace Gestion/Financement/Développement. Ces spécialistes informent les entrepreneurs sur les aides et les financements, les formalités, les statuts juridiques et fiscaux, le développement commercial, les marchés publics, le recrutement, l'international... Le salon des micro-entreprises 2014 et la CCI Paris Île-de-France proposent de participer à deux conférences : Pourquoi et comment digitaliser votre TPE ? – le mardi 30 septembre de 12h30 à 13h30 (salle 243) –, Mener une étude de marché : les informations essentielles à obtenir – le jeudi 2 octobre de 10h à 11h (salle 252B).