Salon des maires et des collectivités locales

Catherine Sachreiter, la commissaire générale, « souhaite que ce salon soit un “outil“ qui puisse aider les collectivités locales, leurs élus, leurs décideurs et agents territoriaux à répondre aux grands enjeux et aux obligations d'optimisation budgétaire auxquels ils sont confrontés. » Comme elle le souligne, « Nous vivons un tournant majeur. La ville durable est un enjeu prioritaire pour l'avenir de nos territoires. Tous les secteurs devront relever ce défi à l'horizon 2 030 pour préparer la ville post-carbone, et trouver des réponses aux questions posées par le changement climatique et la biodiversité. »