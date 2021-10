Salon des maires d'Ile-de-France : les élus franciliens misent sur l'innovation

Mairie et entreprises, un tandem gagnant

Hébergé sous les toits du Paris Event Center de la Villette, le grand rassemblement des maires permet de représenter tout l'écosystème francilien, où gravitent collectivités locales, grands groupes et start-up autour des élus d'Île-de-France.

Avec la participation de 250 entreprises, les maires ont pu tisser de nouveaux contacts économiques grâce à un large panel de secteurs d'activité représentés. Immobilier, transport, énergie, chaque entreprise, quelle soit sa taille, a été à l'écoute des élus locaux, confrontés pour la plupart à une nette dégradation de leurs services et à un important retard technologique. Loin de se limiter aux secteurs privés, les entreprises innovantes ont parfaitement compris l'application fructueuse de leurs technologies aux services locaux.

Éric Charvet, co-fondateur de Meetphone, présentait au salon son application tagEmlpoi permettant de centraliser l'ensemble des offres d'emploi sur un territoire donné. En agréant toutes les offres disponibles sur les différents sites d'annonces (près de 1 500 sites), l'entreprise propose aux collectivités une interface innovante de mise en relation entre entreprises et habitants. « Notre plateforme permet aux collectivités de valoriser le territoire par l'emploi, précise l'entrepreneur. De la même manière qu'un territoire met en avant son patrimoine, à travers un office du tourisme, elle doit aujourd'hui mettre en valeur son dynamisme économique à travers ses commerces et ses entreprises locales qui recrutent ». À l'instar de Meetphone, les entreprises exposantes du salon se veulent des agents valorisant la ville.

Mairie et numérique, une histoire à construire

En marge des exposants, se sont tenues plusieurs conférences autour des maires. Abordant la citoyenneté, les Jeux 2024 ou l'attraction économique, la conférence « Les maires, maîtres d'œuvre du numérique à l'école », présidée par André Santini, député-maire d'Issy-les-Moulineaux, illustrait un enjeu majeur peu abordé, celui de l'apprentissage du numérique à l'école. Compétence des maires oblige, la question s'est particulièrement focalisée sur le cas des écoles primaires et de leurs équipements.

Le débat s'est cristallisé autour de la dualité des compétences entre acteurs locaux et nationaux de l'éducation. Face à ce sujet régalien, les maires ne sont en réalité qu'un maillon de la transition numérique à l'école. « L'État doit nous donner le cadre pour agir, explique le maire de Chelles, Brice Rabaste. C'est tout le débat du transfert de compétences. En tant que maire, je suis tenu de fournir les outils aux Chellois (ordinateurs, tablettes), mais c'est encore à l'État d'organiser la pédagogie et la formation nécessaires ». S'il est unanimement reconnu que l'informatique et le numérique doivent être aujourd'hui enseignés dès le plus jeune âge, le seul achat d'équipements nécessaires par la collectivité, sans un programme et une formation adéquate des professeurs en parallèle, se révèle quelque peu inutile pour la commune, souvent très attentive à ses dépenses.

Sur le plan économique, ce genre d'événement répond à une demande unanime des maires, à savoir celle de la modernisation de leurs administrations, par l'acquisition d'outils innovants. D'un point de vue politique, la question de la compétence municipale a été au cœur des discussions. Face au « mille feuilles » administratif, les élus appellent à une meilleure répartition des compétences entre échelons, faute de quoi le titre de maire risque de devenir honorifique au sein des collectivités.