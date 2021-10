Salon des Entrepreneurs les 6 et 7 février

L'an dernier, pour ses 25 ans, le Salon des Entrepreneurs avait vu les choses en grand avec une levée de fonds inédite de 25 millions d'euros pour aider au développement des start-up françaises et la visite du Premier ministre accompagné d'une délégation ministérielle d'envergure.

Cette année, pour sa 26e édition, le salon s'ouvrira sur une plénière intitulée “Let's do it ! Idées et tendances pour créer et se développer en 2019”.

Vous souhaitez créer une entreprise, développer votre réseau, trouver des financements ou bénéficier de l'expérience de grands entrepreneurs ? Participez au rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat, organisé en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France.

Laboratoire des dernières tendances entrepreneuriales, le Salon des Entrepreneurs est un lieu de formation, d'information et d'échanges rassemblant tous les professionnels de la création et du développement des entreprises, notamment des experts-comptables, des avocats, notaires, experts conseils…

