Salon de Montrouge : la sélection des artistes est de retour !

Dédié à la découverte d’artistes émergents, le Salon de Montrouge fait son retour du 13 octobre au 1er novembre. Pour la 66e édition de cet événement d’art contemporain, 37 artistes ont été sélectionnés par les dix membres du comité curatorial et les commissaires d’exposition qui ont porté une attention particulière à la qualité et à la cohérence des dossiers, ainsi qu’à la diversité sociale, culturelle et géographique des candidats.

L’art pour transmettre un message

Les travaux sélectionnés parmi plus de 2 000 candidatures se sont démarqués par leur ambition formelle, politique et écologique. La sélection finale se veut riche d’une diversité de pratiques explorant aussi bien les savoir-faire artisanaux que les techniques numériques ou encore industrielles. Un aperçu de l’actualité est ainsi offert au regard de la création contemporaine émergente. Dans la forme, les artistes ont déployé une pensée critique sur les enjeuxsociétaux et ouvert des champs de réflexion essentiels sur l’identité et l’histoire collective, le rapport au corps et au langage, la représentation de la culture populaire et des expressions minorisées et également sur l’urgence écologique.

Une exposition et des perspectives pour le futur

Créé en 1955, le Salon de Montrouge a révélé et accompagné de nombreux jeunes talents de la scène artistique contemporaine émergente. Les artistes de l’édition 2022 bénéficieront eux aussi d’une exposition forte et de nouvelles perspectives professionnelles, notamment avec les partenaires qui seront présents sur le salon.

La sélection des artistes est à retrouver sur : www.salondemontrouge.com/1770-la-selection-2022.htm