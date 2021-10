Salezeo redore le blason d'une profession : commercial

Comme bon nombre d’entrepreneurs de sa génération, le parcours d’Olivier Piscart est plutôt atypique. Cet ingénieur Maître en finance diplômé d’une maîtrise d’économie est également titulaire d’un Executive MBA acquis à HEC Paris. Après un premier poste dans une banque d’affaire à Moscou, Olivier Piscart quitte le milieu de la finance pour intégrer celui des nouvelles technologies. Il rachète une start-up spécialisée dans la création d’intranet en 2000, puis la revend en 2003. Il sera aussi directeur commercial d’Emailvision, premier éditeur de logiciels français, avant d’en devenir son directeur général puis country manager aux Etats-Unis. Ce séjour Outre-Atlantique lui donnera des idées, dont celles issues du Crowdsourcing de contact.



Fort de son expérience de vente, fin connaisseur des petites structures en fort développement, comme celles touchant aux nouvelles technologies, Olivier Piscart décide, en janvier 2012, de lancer Salezeo.



Salezeo : optimiser l’action commerciale et faciliter l’entraide



Grâce à un principe simple : compléter, ajouter ou modifier une base de données de prospects, chaque commercial inscrit sur Salezeo peut bénéficier d’un outil fiable destiné à cibler ses prospects et donc faciliter sa mission de prospection. L’inscription est gratuite, tout comme la récupération des coordonnées et informations fournies sur les différentes sociétés. Un forum dédié aux commerciaux a également été créé pour permettre à chaque membre d’échanger. Une bibliothèque en ligne de techniques de vente est elle aussi facilement accessible. Enfin, une veille d’information sur la profession permet de compléter ce site communautaire abouti. Grâce à un login et un mot de passe, la connexion est entièrement sécurisée et confidentielle. Avec ce nouvel outil, Olivier Piscart réussit à amoindrir les difficultés du commercial : solitude, pression, compétition. Un logiciel de prospection est actuellement commercialisé auprès des entreprises pour exploiter cette base de données de prospects, véritable mine d’information professionnelle.



Pour en savoir plus et tester le service rendez-vous sur http://www.salezeo.com/