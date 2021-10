Comme le rapporte Patrick Sannino, « depuis 38 ans, j'exerce l'activité probablement la plus vilipendée par la littérature et l'opinion. Après les croque-morts et les agents immobiliers, peut-être… ».

Salaud d'huissier a ainsi vocation de tordre le cou aux préjugés. Ce livre raconte un quotidien « en prise directe avec une réalité sociale qui a pour nom la France ».

Juriste de proximité, chargé d'exécuter sur le terrain les décisions judiciaires, un huissier « voit de tout », qu'il exerce à la ville ou à la campagne. Il passe du dramatique, comme les expulsions ou saisies, au cocasse, « qu'il s'agisse de retrouver un amant caché dans un placard, tirer une vache par la queue pour l'enlever à son propriétaire ou échapper à une moissonneuse-batteuse lancée à pleine vitesse ».

Pour conquérir le cœur des Français, cette mission de service public doit « relever le défi de la pédagogie et de la modernisation ». Pariant sur les nouvelles technologies comme le numérique afin d'établir des constats plus rapides et économiques, avec notamment l'utilisation de drones, cette profession pourrait bien initier une ère nouvelle où sera normalisé et dédramatisé le rapport du citoyen avec l'institution judiciaire.