Salariés aidants : lancement d'une mission confiée à la Plateforme RSE

À l'occasion d'un déplacement au siège d'Airbus Defence and Space dans les Yvelines et en présence des représentants de Formell et Malakoff Humanis, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie et Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées ont lancé conjointement ce mardi 14 septembre une mission confiée à la Plateforme RSE de France Stratégie, relative à la mobilisation des entreprises envers leurs salariés aidants. La lettre de mission a également été signée par Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable.

© DR - Les ministres Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel dans les locaux d'Airbus pour mobiliser les entreprises à soutenir leurs salariés aidants.