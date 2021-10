Saison 2 du podcast référence des RH sur la formation

Clément Meslin, cofondateur et CEO d'Edflex et ses invités (experts de la formation et des ressources humaines au sein d'entreprises prestigieuses et innovantes) échangeront sur la formation en tant que politique de responsabilité sociétale, un enjeu central pour les entreprises puisque 93 % des salariés pensent que la formation fait partie intégrante des démarches RSE que doit mener une entreprise.

Pour ouvrir le bal de cette 2e saison, Clément Meslin reçoit Julien Ricard, Head of Bouygues Construction University chez Bouygues Construction et abordent ensemble les sujets de la formation dans une stratégie d'entreprise mêlant globalisation et ancrage local, la crise sanitaire en tant que vecteur de la conduite du changement, la digitalisation des activités pour gagner en efficacité...

Toujours accessible sur le site podcast.ausha.co/learning-club, la première saison comptabilise déjà près de 1 500 écoutes depuis janvier dernier. Retrouvez-y dès maintenant l’épisode 1 de la saison 2 qui comptera 8 épisodes inédits à découvrir dans les mois à venir.