Saint-Ouen : un nouveau parc à visiter

Lors de la visite, le directeur du parc présente sa structure, ses futurs aménagements et le fonctionnement des jardins et des serres. Un guide de l’Office de tourisme de Saint-Ouen évoque l’histoire de ce quartier, notamment à travers le champ de courses, le château et les promenades en bords de Seine, prisées par les Parisiens dès le XIXe siècle.