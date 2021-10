Saint-Mandé : Energysquare nominée aux Trophées INPI

Créée en 2015, Energysquare développe et commercialise une technologie de charge sans fil par conduction, qui permet de recharger sans câble plusieurs appareils électroniques simultanément : ordinateur, téléphone portable, casque audio, enceinte… À la différence des solutions de charge par induction déjà sur le marché, la conduction permet une charge sans interférence, ni surchauffe, ni perte d’énergie, offrant ainsi la même efficacité et la même vitesse qu’un chargeur filaire. Cette technologie est par ailleurs la première capable de charger les ordinateurs portables sans câble. Une prouesse technique qui a permis à la jeune entreprise de nouer un partenariat avec Lenovo.

« Notre activité commerciale principale étant la vente de licences de notre technologie, la propriété intellectuelle est au centre de notre modèle. Elle est omniprésente dans nos décisions commerciales et nous aide à être efficaces, avec tous les bons outils. Nous sommes convaincus qu'elle est la clé du bon développement de notre entreprise : plus nous protégeons nos innovations, plus nous aurons à offrir à nos clients »,assure Timothée Le Quesne, PDG et fondateur.