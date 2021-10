Saint-Denis : vers la reconstruction d'une tour de la basilique ?

"En dehors de l'aspect architectural, qui redonnerait son élancement à l'édifice, c'est aussi un projet de territoire", a expliqué M. Paillard, qui compte utiliser ce projet pour "valoriser les métiers du bâtiment" et "faire travailler des jeunes et des adultes en insertion" La tour nord de la basilique de Saint-Denis, qui mesurait 86 m, a été démontée en 1846, à la suite d'un ouragan qui avait déstabilisé l'édifice. Dans les années 80 et 90, la question de sa reconstruction a été relancée, mais le projet n'a jamais abouti.

Pour financer le chantier, dont ils estiment le coût à "environ 25 millions d'euros", les élus comptent sur l'argent des visiteurs et sur le mécénat des grandes entreprises. "Il y a aujourd'hui la nécessité d'intervenir dans cet édifice. Or, on a de plus en plus de mal à trouver de l'argent au niveau de l'Etat et à mobiliser des mécènes pour des travaux qui ne se voient pas", a détaillé M. Braouezec pour justifier la reconstruction de cette tour. "On va avoir un travail de négociation avec les Monuments historiques, avec le ministère de la Culture (...) De toute façon, il faudra l'autorisation de l'Etat", propriétaire du bâtiment et qui a engagé la restauration de la façade en septembre 2012, a-t-il ajouté. Selon lui, le chantier pourrait débuter "fin 2014, début 2015".