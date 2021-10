Saint-Denis : un violeur récidiviste sorti de prison agressé

A l'issue de l'exécution de sa peine de 20 ans de réclusion criminelle, il était assigné à résidence dans un foyer depuis le 15 juillet. Il est astreint à plusieurs obligations et interdictions et est placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, précise le parquet.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme « aurait été agressé par trois individus se faisant passer pour des policiers, lesquels auraient pénétré dans sa chambre après en avoir brisé la porte ». Il est « actuellement hospitalisé sans que ses jours ne paraissent en danger ». L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département.

Surnommé "le violeur des parkings", il avait déjà été condamné à sept ans de prison en 1987 dans le Val-de-Marne pour un viol et à 16 ans de réclusion en 1998 à Paris pour 11 viols et deux tentatives, commis entre 1993 et 1995.