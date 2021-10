Saint-Denis : le groupe Brémond présente Neaucité

Néaucité est la première réalisation signée Brémond et préfigure le Saint-Denis de demain. Ce nouveau quartier développe une programmation mixte de logements, bureaux, commerces et activités. Le projet urbain est conçu par l’urbaniste ANMA et le paysagiste TER autour d’un jardin plissé, véritable colonne vertébrale du projet. Ses jardins jouent avec la lumière, le soleil et les bâtiments pour donner toute l’année une ambiance verte et aérée au quartier. Dédié au piéton, il deviendra un lieu privilégié de rencontres et de promenades.

A 3 minutes à pied de la gare RER D de Saint-Denis et de la station Rue du Port du T 1, Néaucité est à moins de 10 mn de la Gare du Nord et à 15 mn de Châtelet. Ce nouvel écoquartier offre une excellente accessibilité au centre de Paris mais aussi aux autres communes d’Ile-de-France puisqu’en 2013/2014, il sera relié aux tramways 1 et 8, puis en 2017 à la ligne 14.

Les appartements disposeront tous de loggias, balcons ou terrasses et pour certains de terrasses sur le toit. Les quatre premières résidences de Néaucité offriront 200 logements, du studio au 5 pièces duplex, dont une partie en accession libre et une autre en locatif ou en accession sociale.