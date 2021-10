Saint-Cloud : Films sous les étoiles

De Gainsbourg (vie héroïque) à Mulholland Drive, en passant par le chef d’œuvre de Cocteau, LaBelle et la bête, ou E.T. l’extra-terrestre, ce florilège de films est un passeport pour une évasion dans des lieux singuliers et des ambiances insolites. Au programme :



Jeudi 21 juin :

Pour de vrai (court métrage) - 3 Bouillons

22 h 30 : Gainsbourg (vie héroïque) - 3 Bouillons

Stricteternum (court métrage) - Fer à cheval

22 h 30 : The Truman Show - Fer à cheval

Vendredi 22 juin :

Climax (court-métrage) - 3 Bouillons

22 h 30 : Un Secret - 3 Bouillons

Les escargots de Joseph (court métrage) - Fer à cheval

22 h 30 : Alice au pays des merveilles - Fer à cheval

Samedi 23 juin :

Bisclavret (court métrage) - 3 Bouillons

22 h 30 : La Belle et la bête - 3 Bouillons

Cul de bouteille (court métrage) - Fer à cheval

22 h 30 : E.T. l’extra-terrestre - Fer à cheval

00 h 30 : Black Swan - Fer à cheval

02 h 30 : Mulholland Drive - Fer à cheval

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 juin au Domaine national de Saint-Cloud.

Gratuit. Pique-nique à partir de 19h30. Projections des courts métrages à partir de 22h30 environ.