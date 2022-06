Safran, n°1 des principaux déposants de brevets à l’INPI en 2021

Le palmarès 2021 des principaux déposants de brevets met à l’honneur l’innovation française et force est de constater que ce sont les domaines technologiques, notamment l’aéronautique et l’automobile, dans lesquels la France rayonne. Les 50 premiers déposants de brevets en 2021 représentent plus de la moitié des demandes publiées à l’INPI, dont deux entreprises de taille intermédiaire (ETI), Gaz transport et Technigaz (GTT) et le groupe Soitec.

« Le top 50 compte aussi deux entreprises de taille intermédiaire (ETI) ainsi que de nombreux établissements de recherche publique. Et certaines PME se font remarquer par leur présence régulière dans le Top 10 de cette catégorie. Cela démontre, si besoin était, que l’innovation est partout, y compris chez des acteurs de taille modeste. Ce sont ces derniers que les équipes de l’INPI accompagnent au quotidien, pour les convaincre de la pertinence de déposer des brevets et pour leur fournir une boîte à outils leur permettant de construire leur stratégie de propriété intellectuelle, en parallèle de leur stratégie d’entreprise (…). », commente Pascal Faure, directeur général de l’INPI.

© Inpi

Safran et Stellantis en tête, à deux demandes près

Safran est en tête du classement de l’INPI, pour la première fois depuis 2004, avec 1 037 demandes de brevets publiées. Vient ensuite Stellantis, avec 1 035 demandes publiées en 2021. Valeo est, comme en 2020, en 3ème position, avec 721 demandes publiées. Comme l’an dernier, Airbus arrive en 7ème place, avec 309 demandes.

La recherche publique continuer de performer

Le Top des 50 premiers déposants de brevets à l’INPI en 2021 comporte 12 établissements de recherche, d’enseignement supérieur et établissements de l’État (RESE), contre 13 l’an dernier, soit une très légère baisse. Comme l’an dernier, les trois premiers établissements de recherche, d’enseignement supérieur et établissements de l'État du classement sont Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui reste au 4 e rang, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au 6e rang, et IFP Energies nouvelles qui gagne deux rangs et se hisse à la 13e place. A noter que parmi les 6 nouveaux entrants dans le Top 50 en 2021, trois sont des établissements RESE.

© Inpi

GTT, n°1 du Top 10 des déposants catégorie ETI

Dans ce Top 10, les ETI cumulent 245 demandes publiées en 2021. Elles déposent majoritairement leurs demandes en Île-de-France et couvrent des activités très larges, allant du transport du gaz naturel liquéfié à l’électronique, l’équipement automobile ou encore les machines agricoles et forestières. Ainsi, les trois premières ETI de ce classement sont, presque comme en 2020, Gaztransport et Technigaz, société d’ingénierie navale des Yvelines, qui reste au 1er rang avec 55 demandes de brevets publiées en 2021. Elle est suivie par le Groupe Soitec, spécialiste isérois de la production de matériaux semi-conducteurs, avec 34 demandes de brevets, et par, à égalité, EXEL Industries, groupe spécialisé dans les équipements de pulvérisation agricole, et Novares France, producteur de composants plastiques pour le secteur automobile.