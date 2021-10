Sadec Akelys intègre la société Audice Conseil Marquant Vergnolle

Après son rapprochement, en février dernier, avec le Groupe Marquant, spécialiste de la comptabilité des CSE, le cabinet Sadec Akelys continue son développement sur le marché des comités sociaux et économiques (CSE) en intégrant la société Audice Conseil Marquant Vergnolle. Par le biais de sa filiale Ecodia, Sadec Akelys investit depuis 2015 dans le conseil et la formation des CSE et, fort de trois nouvelles acquisitions en moins d'un an, confirme son ambition de devenir un acteur clé sur ce marché avec des perspectives de croissance de 50 % d'ici 3 ans.

Depuis le 1er juillet 2020, les collaborateurs d'Audice Conseil Marquant Vergnolle ont rejoint les effectifs d'Ecodia, qui compte désormais 13 collaborateurs, de nouveaux recrutements étant prévus d'ici fin la fin de l'année. Francis Marquant co-fondateur d'Audice Conseil Marquant Vergnolle. accompagnera Ecodia afin d'apporter son expertise de pointe sur la formation des élus des CSE et sur le conseil des élus et l'analyse de la situation économique et sociale de l'entreprise.

Des expertises historiques renforcées

Depuis vingt ans, Ecodia accompagne les CSE en leur proposant des formations et des prestations de conseil et d'analyse économique, stratégique ou sociale de l'entreprise, notamment dans le cadre des consultations prévues par le code du travail. Parce qu'ils sont les représentants des salariés, les CSE sont régulièrement consultés par leurs directions sur les grandes orientations de l'entreprise. Dans le cadre de ces consultations, obligatoires ou ponctuelles, les CSE ont la possibilité de faire appel à un expert-comptable pour les aider à analyser les informations fournies et à rendre un avis éclairé et pertinent.

« Le rapprochement avec Audice Conseil Marquant Vergnolle représente une étape supplémentaire dans notre stratégie et une opportunité de renforcer nos compétences et développer notre activité jusqu'à atteindre une taille critique sur ce marché. Nous sommes très heureux d'accueillir Francis Marquant et ses équipes qui vont nous aider à renforcer notre expertise en réponse aux attentes et besoins de nos clients.», déclare François Lamy, président d'Ecodia.

« Aujourd'hui, rejoindre ECODIA et le Groupe SADEC AKELYS, des entreprises solides et structurées, représente une opportunité de développement de nos missions pour de nouveaux clients, et de renforcement de nos expertises. », conclue Francis Marquant, co-fondateur d'Audice Conseil Marquant Vergnolle.