S'ouvrir aux différences avec l'intelligence collective

Le constat est qu'en pratique, s'ouvrir aux différences est loin d'être une évidence. En effet, selon une étude publiée en 2019, 87 % des Français sont attachés à la diversité par principe... mais 70 % estiment n'avoir jamais ou peu souvent affaire à des personnes différentes d'eux.

Alors comment aborder toutes les différences (à soi, aux autres et au monde), quelles que soient les personnes ?

A contre-courant des pratiques actuelles, Mai Lam Nguyen-Conan, fondatrice de la société de conseils aux entreprises Muutivate, considère qu'il faut en finir avec l'injonction morale. Bien au contraire : c'est en abordant cette problématique comme une expérience cognitive que les entreprises et les organisations réussiront à améliorer leurs pratiques.

En effet, face aux différences, une perception n'est ni vraie ni fausse... Il ne s'agit pas d'une question de bien ou de mal, mais elle nous engage, individuellement et collectivement, dans l'expérience au monde que nous choisissons, avec la puissance et les limites de nos facultés.

« Pour moi, appréhender la différence, apprendre des autres, est un acte cognitif, c'est une intelligence au monde, et de fait c'est un choix que l'on exerce avec toutes les facultés prodiguées par nos sens (visuel, kinesthésique, auditif, olfactif, tactile). C'est une intelligence qui s'apprend, s'entretient et se transmet », écrit la consultante dans son ouvrage.

Dans ce contexte, elle lance "S'ouvrir aux différences" pour proposer une palette d'outils permettant de développer une intelligence inclusive : des conférences, des ateliers, des prestations de conseil et de coaching, ainsi qu'un livre.

Développer une intelligence inclusive pour créer des collectifs performants

Pourquoi continuer à penser les différences et les accepter en s'enfermant dans les mêmes boîtes qui nous divisent depuis des siècles ?

Dans les organisations, la classification des sujets de diversité autour des catégories de personnes sont toujours restrictives : genre, ethnies, âge, catégories sociales, géographie, religions, etc. Or d'un point de vue scientifique, il est impossible de dire si l'origine d'une pensée découle de tels ou tels aspects constitutifs de l'identité d'une personne.

« Ce que je suis, ce que je pense, mes convictions, mes croyances, c'est le fruit de toutes les catégories créées pour me concevoir. Il s'agit d'une marmite en constante évolution, une relation alchimique entre ces différents constituants. Les découper ou les isoler, ce serait les réduire, d'où les stéréotypes que l'on reproduit sans cesse sur les catégories de personnes », souligne Mai Lam Nguyen-Conan.

C'est pour cela qu'elle a développé une approche basée sur l'intelligence inclusive. Il s'agit de réunir, de rassembler, de faire vivre, fonctionner et travailler ensemble des personnes ayant des perspectives différentes. Très concrète, elle permet à des collectifs d'être à la fois performants et engagés, de co-créer et de co-designer des projets en commun.

« L'objectif est de permettre à chaque individu d'être unique tout en contribuant à un collectif. Mes conférences, ateliers, activités de coaching, et le livre visent à aider les gens à cultiver leurs différences, ensemble. Il est temps de passer des bons sentiments à l'action ! », affirme-t-elle.

Des conférences et ateliers interactifs pas comme les autres

Conférencière singulière, elle apporte à son auditoire une approche inédite. Alliant pédagogie et approche coaching, elle invite à une expérience collective intelligente et curieuse de l'autre.

Elle a une manière unique d'aborder les questions complexes du leadership dans les rapports à autrui, de la quête de sens et de l'organisation de l'activité, de l'articulation entre l'individuel et le collectif.

Son sujet ? C'est vous ! L'experte invite chaque individu à explorer individuellement et collectivement la richesse de ses ressources. Elle révèle ensuite à chaque personne et à l'organisation les moyens qui permettront de concilier performance et engagement, réussite et bien-être de tous.

Une méthode qui plait, comme en témoignent ceux qui l'ont testé dans les grandes sociétés comme Bacardi-Martini : « Conférence percutante et énergique ouvrant les perspectives et poussant la réflexion », ou encore le Groupe Renault : « Votre approche aide à faire bouger les lignes en interne ».

Même son de cloche pour les ateliers interactifs. « La mise en situation avec le cas pratique nous a fait prendre conscience de nos manières de fonctionner ! un vrai wake-up call, merci », témoigne une directrice marketing globale. « Les animateurs ont démontré par l'exemple l'intérêt de la diversité cognitive, intéressant jeu de complémentarité bravo », déclare quant à lui un Directeur des achats.

Les conférences de Muutivate durent 45 minutes, suivie d'une séance interactive de Questions/Réponses et peuvent être réalisées en français et en anglais, en présentiel ou en distanciel, sur de nombreux thèmes (diversité et inclusion, ouverture aux différences, équipes à distance, biais et distorsions cognitives, on-boarding, cohésion d'équipes...).

Les ateliers interactifs sont conçus pour mettre en pratique les thématiques autour de la diversité et l'inclusion et associent parcours pédagogiques, co-développement, coaching ou animation d'intelligence collective. Sur mesure et directement opérationnels, leur durée varie d'1h30 à une journée en fonction des besoins.

Coach certifiée auprès de HEC Paris Executive Education et de l'Academy of Executive Coaching de Londres, membre de ICF, Mai Lam accompagne aussi, avec ses partenaires consultants et coachs au sein de la société Muutivate, les organisations, les équipes ou les dirigeants dans leurs projets de transformation humaine et culturelle.