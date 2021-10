Hauts-de-Seine : Running à La Défense

Réservée aux entreprises et chronométrée uniquement pour ceux qui le souhaitent, cette course est l'occasion de partager un moment convivial et sportif entre collègues. Après l'effort, le réconfort avec Run after Work. Sur le village de la course, les participants ont pu décompresser en profitant des nombreuses animations : pétanque, ping-pong et concerts.

Les « runners », ont pu prendre part, s'ils le souhaitaient, à différents challenges par équipes : le challenge All-In by Deloitte (meilleur chrono d'équipe) est remporté par Suez Smart Building en 29' 17” ;

Le challenge Biggest Team est remporté par Technip avec 175 coureurs ;

Le challenge Top 5 est remporté par BFM Business en 2h02'14'' ;

Le challenge Top 5 femmes est remporté par Run Inn Paris en 2 h 26'15''.