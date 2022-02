Rungis s’engage pour le développement du futur hub agro logistique d’Abou Dabi

La Semmaris, société gestionnaire du marché international de Rungis, s’est alliée au Ghassan Aboud Group (GAG) et au KIZAD Abu Dhabi Port Authorities, un groupe de fonds souverain d’Abou Dabi, à l'occasion d’un nouveau projet d’envergure. Il s’agit du futur hub agro-logistique public-privé de Kizad, situé à équidistance entre Abou Dabi et Dubaï. Il prendra la forme d’un ensemble d’entrepôts et d’installations logistiques, afin d’accélérer l’expédition et la livraison de marchandises à Abou Dabi.

Le marché de Rungis au Moyen-Orient

La signature et le lancement officiel du projet auront lieu depuis la zone logistique de Kizad en présence des porteurs de projets et des autorités, représentants de la Semmaris compris.

« L’expertise de la Semmaris a permis au marché international de Rungis de devenir un fleuron français et international de l’agro-logistique. Abou Dabi est emblématique de notre stratégie de développement international d’un réseau de marchés efficients et connectés car c’est un hub pour les nouvelles routes du commerce international », reconnaît Stéphane Layani, le président de la Semmaris. Le projet va donc bénéficier de l’expertise très prisée de la société, qui s’inscrit comme le premier opérateur mondial d’infrastructures agro-logistiques, en plus d’être gestionnaire du plus grand marché de produits frais du monde avec le marché de Rungis. Elle a donc développé une activité de conseil international en parallèle de sa gestion du marché français, afin d’accompagner la création de marchés et d’hubs agro-logistiques à l’étranger. Dès lors, l'organisation opère ou prévoit d’opérer au Vietnam, Philippines, Ouzbékistan, Kazakhstan, Egypte, Arabie Saoudite, etc. Cette activité asseoit l’excellence française en la matière et permet au marché de favoriser le positionnement d’entreprises dans les domaines de l’agro-alimentaire, la construction, l’ingénierie, etc.