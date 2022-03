Rungis lance un “poulet jaune 120 jours”

Ce poulet, présenté en avant-première lors récent salon de l’Agriculture, sera distribué au sein du Marché par BGL Avigros, Eurovolailles, LPN Volailles et Reilhe Martin. Ce poulet jaune a été élevé pendant une durée exceptionnelle de 120 jours minimum et a bénéficié d’une alimentation composée de 100 % de végétaux, de minéraux et de vitamines, dont 75 % minimum de céréales, issues des campagnes françaises, et notamment des bassins du Grand-Ouest. Cette petite production hebdomadaire de 3 000 poulets de qualité sera destinée à une clientèle de boucherie traditionnelle et de restaurateurs. Ce projet mené avec les Fermiers du Bocage, un groupement de fermiers normand affilié à Agrial, « est le résultat d’un processus qui respecte le bien-être animal à chaque étape de l’élevage ». Les poulets sont élevés en plein air et disposent d’un accès libre sur un terrain arboré, agrémenté de perchoirs et de bacs à picorer. La densité de 8 poulets au mètre carré.