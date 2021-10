à l'ère de la qualité, de la transparence et de la proximité, Rungis au Grand Palais est l'occasion de mettre à l'honneur les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour

« garantir le bonheur dans nos assiettes » : les producteurs qui proposent les meilleurs produits frais, les grossistes qui les sélectionnent, les détaillants qui les choisissent pour leurs boutiques ou leur marché, les restaurateurs qui les subliment dans les assiettes... Un parcours unique sera organisé avec des rencontres authentiques, une expérience gustative et humaine...

Quelque 25 000 visiteurs sont attendus pour découvrir une sélection des meilleurs produits frais en provenance directe du Marché de Rungis et disponibles à la vente ou à la dégustation. Tous les secteurs d'activité du marché seront représentés : marée, produits carnés (viandes, produits tripiers et volaille), fruits et légumes, produits laitiers et traiteurs, horticulture et décoration.