Rueil-Malmaison fête Napoléon

Soldats, cavaliers, musiciens, les rues de Rueil-Malmaison vont être plongées dans l’univers du début de l’Empire de Napoléon, les 24 et 25 septembre. En effet, le Jubilé Impérial, événement de reconstitution historique spectaculaire, revient pour une 4e édition, dix ans après la première. Durant ce week-end, la Ville propose aux visiteurs de revivre l’histoire de Napoléon et de Joséphine grâce à des spectacles et des animations.

800 soldats, 100 cavaliers, 500 musiciens et 150 animations

Au programme notamment, la distribution des aigles, une cérémonie pendant laquelle les militaires prêtaient serment de fidélité à l’Empereur. Une reconstitution du quartier impérial, aussi appelé maison militaire, permettra de visualiser l’organisation du commandement sur les champs de bataille. Tout au long de ces deux jours, le public assistera à des concerts de fanfares, découvrira les métiers et les costumes d’époque. La restauration sera possible sur place auprès des nombreux stands.

Programme complet disponible : www.jubileimperial.fr