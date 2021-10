Rue de la paye publie un livre blanc sur le PAS

« Les experts-comptables sont toujours intéressés pour externaliser le social, qui est de plus en plus complexe. Il y a le prélèvement à la source qui arrive en janvier 2019, ce qui suscite beaucoup de questions. Il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir pour se préparer », affirme Isabella Gonzales, directrice générale de Rue de la paye, présente sur le récent Congrès des experts-comptables, à Clermont-Ferrand.

Cette société a été créée en 2000 sous l'impulsion de deux fondateurs provenant d'univers professionnels différents, mais complémentaires : l'expertise comptable et l'informatique. Partant du double constat de la tendance croissante des entreprises à externaliser le traitement des salaires et du potentiel d'internet pour simplifier et améliorer les flux d'informations, ils ont regroupé leurs compétences pour concevoir un espace de travail collaboratif, ergonomique et convivial.

Cette année, Rue de la paye publie un livre blanc à destination des employeurs contenant notamment une infographie sur le mécanisme du prélèvement à la source, le calendrier et les étapes de mise en œuvre et une explication simple et claire de l'année blanche fiscale. Il explique aussi en détail comment calculer l'assiette et définir le taux de prélèvement, le barème du taux neutre pour la France métropolitaine, les obligations de l'employeur mais aussi les pièges à éviter et les sanctions prévues.