RSE : la plateforme Impact.gouv.fr soutenue par l’Institut de l’Entreprise

L’Institut de l’Entreprise travaille à valoriser le rôle de l’entreprise au cœur de la société. Cette association regroupe à elle seule 130 entreprises de dimension internationale, tous domaines confondus et majoritairement implantées en France.

Rapprocher l’Entreprise des citoyens

L’adoption de la charte d’engagement d’Impact.gouv.fr prouve l’intérêt de l’Institut envers la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) dans les entreprises.

En effet, la plateforme s’appuie sur les données issues de la performance extra-financière des entreprises, comprenant les données liées à la RSE. Elles incluent donc les implications sociales, environnementales et sociétales des activités d’une entreprise, qui s’avèrent être un pilier de la RSE vis-à-vis des parties prenantes, des citoyens et de l’Etat. Impact.gouv.fr collecte et rend accessibles ces données, sur la base du volontariat des entreprises et en open data.

Derrière cette association entre l’Institut de l’Entreprise et la plateforme, il y a surtout la volonté de soutenir toute initiative permettant de communiquer sur ce que les entreprises mettent en place pour exercer leur activité de manière responsable et ce, envers les citoyens. Cette action a pour but de donner toute leur place aux parties prenantes, acteur clé dans la prospérité d’une entreprise d’après l’Institut.

Gérer et développer les objectifs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (objectifs ESG) est essentiel pour les entreprises, qui doivent désormais considérer leurs objectifs extra-financiers comme un atout dans leur stratégie.