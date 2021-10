Roulez pour des assos avec les 24 h Velib'

Mis gratuitement à la disposition de chacun, 400 Vélib' pourront être enfourchés pour parcourir le plus grand nombre de boucles sur le bas des Champs-Élysées, fermé à la circulation. Tous les deux tours de pistes, 1euro sera reversé aux projets des associations partenaires. En moyenne, ce sont près de 35 000 euros qui sont reversés lors de chaque édition, grâce à la participation de nombreux Parisiens, Franciliens et touristes.

Pour sa 5e édition, les 24h Vélib' innovent et modifient le système de dotation. Du 28 avril au 3 juin, les Parisiens sont invités à voter par internet parmi cinq projets par internet. Le 5 juin, les participants pourront également voter pour leur projet préféré lors de leur entrée sur la boucle des 24h Vélib' via un écran tactile. A la fin de l'événement, les votes seront comptabilisés et additionnés à ceux du site web pour élire le ou les projet(s) soutenu(s).

Les cinq projets proposés

70 stages d'apprentissage du vélo pour 70 petits Parisiens

Associations : Le Secours Populaire et AICV (Animation Insertion Culture Vélo)

Pédalez pour offrir 70 stages d'apprentissage du vélo à 70 petits Parisiens des 14e, 18e et 19e arrondissements de Paris.

Tous avec nos cyclistes pour les Jeux Olympiques de 2024

Association : Paris Cycliste Olympique

Pédalez pour soutenir les jeunes du Paris Cycliste Olympique, premier club de cyclisme parisien qui s'entraîne dans le Vélodrome du 13e arrondissement.

Les Parisiens solidaires à Vélib'

Association : La Croix Rouge

Pédalez pour financer l'achat d'un triporteur et la mise à disposition de Vélib' pour les bénévoles de la Croix Rouge qui réalisent les maraudes dans le 11e arrondissement de Paris.

Des balades à vélo pour tous !

Association : AICV (Animation Insertion Culture Vélo)

Pédalez pour financer l'achat d'un tandem-pino et des journées d'animation, pour permettre à des jeunes en situation de handicap de profiter de randonnées et d'un mini séjour à vélo, en Île-de-France.

2 000 gilets fluo créés par les designers parisiens en herbe

Association : La Fête du Graphisme

Pédalez pour permettre à un jeune graphiste de la ville de Paris d'inventer la nouvelle génération de gilets de signalisation, adaptés aux cyclistes urbains. En transformant cet accessoire en objet créatif, ce projet a pour but de sensibiliser les Parisiens au port de gilets pour circuler à vélo en toute sécurité. Il sera édité à 2 000 exemplaires et offert aux usagers de Vélib' lors de la Nuit Blanche 2016.