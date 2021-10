Rotterdam la nuit au Petit Hébertot

Cette pièce est un huis-clos familial dans lequel on pénètre comme sur un ring. Cette famille, c’est une série de règles qui volent en éclat, une pudeur que l'on viole, une proximité qui peut s'étirer jusqu'au point de rupture. Les trois personnages cherchent en permanence à dire leur amour ; tentative systématiquement soldée par un repli dans des zones contrôlées par le rire, le masochisme, la boulimie, l'aquoibonisme… Autant de territoires où la langue se fait moins évidente et la prise de parole moins sûre. Comme dans une arène où ce qu'il y a de plus anodin et de plus dramatique entre frères ou entre sœurs coexistent, se jaugent, se rapprochent, s'entrechoquent et s'entremêlent dans une joute répétée, jusqu'à l'épuisement.

