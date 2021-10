Ross, Peter, Dalloz et les autres…

Par Bruno Dondero, agrégé des facultés de droit, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, directeur du Centre audio-visuel d'études juridiques des universités de Paris (CAVEJ,www.e-cavej.org) et du département Sorbonne Affaires / Finance de l'Institut de recherches juridiques de la Sorbonne (IRJS), ​twitter: @BrDondero

​Il y a pour les juristes un enjeu essentiel dans toute nouvelle application de la technologie au droit, un risque, précisément, qui est celui que l'on perde de vue l'apport des juristes, la plus-value qui est la leur. Les mauvaises langues diront : mais à quoi servent les juristes, sinon à créer des problèmes là où il n'y avait que des projets intéressants ? Le geek qui a une idée géniale de nouvelles applications pour iPhone et qui interroge un juriste risque d'entendre des éléments de nature à brider son activité : on va lui parler des éventuels droits des tiers, de la nécessité de protéger sa création, bref, on va lui rappeler que le droit est fait de règles, et que celles-ci sont, par définition, contraignantes…

Mais les juristes doivent assumer cela. La société ne peut fonctionner qu'encadrée par le droit, et il faut, une fois le droit posé, que des personnes puissent expliquer aux autres comment se mouvoir dans le système. Après, le droit pourrait être plus simple, moins changeant, mais c'est une autre histoire.

I – Ross

Revenons aux nouvelles technologies. Ces derniers mois, plusieurs annonces fracassantes ont été faites à propos de l'application de l'intelligence artificielle (IA) au droit. C'est ici le cabinet d'avocats américain BakerHostetler qui a « recruté » ROSS, qui est un logiciel juridique. L'annonce est reprise en boucle un peu partout : le robot est recruté par un cabinet d'avocats. Il aurait été moins vendeur de dire que le cabinet acquérait les droits d'utilisation d'un logiciel juridique performant. Mais il est vrai que le mot « recruter » apparaît d'autant plus pertinent qu'on apprend par ailleurs que ROSS va remplacer au sein du cabinet une cinquantaine d'avocats, qui eux ne devraient donc pas être conservés. Si ROSS n'a pas été « recruté » au sens strict, des emplois sont donc supprimés à la suite de son intégration au cabinet BakerHostetler.

Que fait ROSS exactement ?

On comprend à la lecture du site www.rossintelligence.com/ qu'il s'agit d'un logiciel de traitement des données juridiques qui répond à des questions de droit qui lui sont posées en langage courant. Le site prend l'exemple de la question : « une entreprise en faillite peut-elle encore exercer une activité ? ». ROSS a aussi d'autres fonctions comme celle de veille juridique : si des décisions de justice nouvelles viennent affecter la branche du droit qui m'intéresse, alors ROSS me le signalera. Mais peut-être le fera-t-il de manière particulièrement sélective, au lieu de noyer l'utilisateur sous les informations.

En outre, ROSS, qui est basé sur la technologie Watson d'IBM, devrait devenir de plus en plus performant au fur et à mesure de son utilisation, nous dit-on. Il va apprendre, en somme.

Au-delà d'appréhender le droit des entreprises en difficulté, on peut quand même se demander jusqu'où l'intervention humaine est remplaçable, ne serait-ce que dans ce secteur. S'il faut déclarer les créances, vérifier qu'une sûreté conserve son efficacité, négocier avec un créancier, proposer un plan de sauvegarde, dans quelle mesure peut-on se passer d'êtres humains pour le faire ?

Si l'autorité auprès de laquelle sont exercés les différents actes (en France, le tribunal de commerce ou de grande instance, et les différents organes de la procédure : juge-commissaire, administrateur judiciaire, liquidateur judiciaire, etc.) était elle-même une entité automatisée et dématérialisée, peut-être que cela accélérerait l'éviction de l'être humain?

Lorsqu'il faudra aller négocier avec les différents créanciers d'une entreprise pour les convaincre d'accorder des délais ou des remises qui permettront de sauver l'entreprise tout en leur garantissant d'être payés d'une bonne partie de leurs créances, jusqu'où Ross sera-t-il utile et remplacera-t-il les avocats ? C'est peut-être avec l'androïde Sophia que la négociation devra se faire !

II – Peter

Autre information récurrente de ces dernières semaines : Louison Dumont, un jeune Français présenté comme un virtuose de l'informatique, aurait décidé d'uberiser les avocats à lui tout seul en lançant Peter, l'avocat virtuel. Les Echos ont consacré un article à la question, où l'on voit passer le droit très rapidement.

Il est en effet écrit :

« Peter fonctionne simplement : les entreprises qui ont besoin de conseils juridiques lui envoient un e-mail. Une réponse automatisée leur parvient dans les minutes qui suivent. On vérifie tous les e-mails pour ne pas envoyer n'importe quoi, mais neuf fois sur dix, cela fonctionne parfaitement et on n'a rien à changer », assure le jeune entrepreneur.

Le droit, c'est simple comme un e-mail, donc. Il n'est dit nulle part que des juristes interviennent dans le fonctionnement de Peter. En fait, on ne sait pas comment fonctionne Peter, l'article indiquant simplement que c'est « un avocat virtuel qui se nourrit d'intelligence artificielle »…

On peut supposer que Peter, comme ROSS, récupère, agrège et analyse de l'information juridique : les textes de loi, la jurisprudence, des commentaires et des ouvrages juridiques accessibles en ligne, et qu'il utilise tout cela, pour en déduire des réponses. Le problème est qu'une question juridique ne reçoit pas nécessairement une réponse simple.

Si je pose la question : « auprès de quelle autorité puis-je faire protéger mon droit d'auteur sur la nouvelle application que je mets au point sur iPhone, et suivant quelles modalités?», je peux imaginer qu'une IA est capable de me fournir une réponse claire et construite, sans doute inspirée du site de l'autorité en question. La réponse ne résoudra pas tout, car il est possible qu'elle suscite de nouvelles questions : l'application que j'ai mise en point est-elle réellement « nouvelle » au sens du droit, par exemple ?

Si je pose la question : « une entreprise en faillite peut-elle encore exercer une activité ? », les choses vont être plus compliquées. Si je pose la question au regard du droit français, pour commencer, la « faillite » est une expression courante, mais elle ne désigne plus depuis longtemps une entreprise en difficulté. La « faillite personnelle » est une sanction qui frappe l'entrepreneur qui s'est rendue coupable de différents comportements (poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, détournement d'actif, etc.). Il faudra donc que le logiciel comprenne que quand je parle de « faillite », il faut comprendre autre chose. Mais quoi ? Une entreprise en difficulté peut faire l'objet de différentes procédures plus ou moins contraignantes, qui vont de la simple désignation d'un mandataire par le tribunal pour aider l'entreprise à sortir de ses difficultés à la mise en liquidation judiciaire, en passant par les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc. Et la réponse à la question posée n'est pas la même suivant la procédure concernée. Il faudra donc commencer par identifier la nature de la procédure en cause. Le type d'activité que l'on voudrait voir l'entreprise exercer risque d'influer sur la réponse : parle-t-on de l'activité courante, parle-t-on du paiement d'un fournisseur, ou d'une décision plus exceptionnelle comme la cession d'une marque ? Et l'avocat virtuel va-t-il nous prévenir du risque de remise en cause des actes en question par un juge ?

Lors des états généraux de l'innovation organisés par le Conseil national des barreaux, début juin 2016, une intervention de Louison Dumont était diffusée, et celui-ci indiquait que Peter n'avait pas vocation à remplacer un avocat, mais à accomplir des formalités de manière automatisée. Il prenait l'exemple suivant : si vous devez constituer votre entreprise au Delaware (M. Dumont travaille désormais aux États-Unis), Peter va faire les formalités.

Sans nier l'importance de l'innovation technologique, il faut quand même se demander qui prend à un moment donné la décision de constituer l'entreprise au Delaware plutôt que dans un autre Etat, américain ou non. N'est-ce pas au Panama qu'il conviendrait de constituer la société, par exemple ? La question apparaît comme une provocation après l'affaire des « Panama papers », mais elle est sérieuse : l'accomplissement d'une « formalité » n'est qu'une partie de la prestation de conseil juridique et fiscal aux entreprises.

L'intelligence artificielle peut d'ailleurs, vraisemblablement, jouer un rôle important pour identifier l'Etat dans lequel il est le plus intéressant de constituer une entreprise.

III – Dalloz et les autres ?

Une fois que l'on a évoqué ROSS et Peter, même si on n'a finalement pas encore pu mesurer avec précision leur apport réel à la pratique d'un cabinet d'avocats, on peut se demander si nos moteurs de recherche actuels, tels qu'on les trouve sur les sites des éditeurs juridiques (Dalloz, LexisNexis, Lextenso, etc.) et sur le site Legifrance, ne vont pas évoluer dans les années à venir.

Ces moteurs de recherche reposent encore aujourd'hui sur des mots-clés, qui doivent être présents dans le résultat recherché.

Si j'interroge la base de données Legifrance, je vais par exemple rechercher dans le demi-million d'arrêts de la Cour de cassation accessibles les décisions qui comportent les mots qui m'intéressent. Si je reviens à la question « une entreprise en faillite peut-elle exercer une activité ? », si j'entre les mots « entreprise », « faillite » et « activité », j'obtiens 412 résultats. Comme le mot « faillite » n'a pas, en droit, le sens que lui donne le langage courant (v. les explications plus haut), les 412 résultats sont en réalité très vraisemblablement hors sujet par rapport à la question que j'entendais poser, ce qui montre aussi que l'accès à l'information juridique ne suffit pas à accéder à la règle de droit pertinente. Ce n'est pas parce que je peux taper des mots de recherche que les résultats correspondent à la règle de droit qui est réellement applicable à ma situation.

Deux observations pour finir, une sur le ton de la plaisanterie, et l'autre plus sérieuse.

1. Petit conseil marketing aux sites des éditeurs juridiques.

En attendant l'avènement de l'intelligence artificielle dans la recherche juridique, les éditeurs juridiques peuvent investir dans la communication. Plutôt qu'une grille austère à remplir avec les mots-clés de notre recherche, pourquoi ne pas faire apparaître à l'écran un androïde, comme Sophia, qui viendra nous dire d'une voix artificielle : « j'ai – trouvé –

24 558 – résultats – voulez-vous – les – consulter ? »

2. Les véritables apports de la technologie.

L'un des débouchés des nouvelles technologies est l'exploitation du Big Data, à savoir l'exploitation de données de masse. Cela fait longtemps qu'on y pense, mais il est possible de prendre une base de décisions jurisprudentielles pour faire apparaître, pour une juridiction donnée, voire pour un juge donné, des informations statistiques.

Par exemple, telle formation de telle juridiction accorde en moyenne tel montant de dommages-intérêts.

Cette information n'apparaît pas très exploitable, car tout dépend des affaires qui ont été soumises à la juridiction concernée.

Mais quid maintenant du ratio entre le montant des dommages-intérêts demandé et celui qui a été accordé par les juges ? Un quotient de générosité judiciaire en quelque sorte. Les affaires soumises à la juridiction influent toujours sur le résultat, de même que les prétentions des parties, bien sûr, mais on aura quand même une idée de l'attitude des juges confrontés à une demande d'indemnisation.

Il y aura toujours une utilité à écouter tel ou tel avocat, qui aura eu telle ou telle expérience devant tel ou tel juge. Mais il serait très intéressant de pouvoir accéder à des statistiques judiciaires précises pour commencer à faire de la « justice prédictive », c'est-à-dire à tenter de prédire avec le moins d'incertitude possible ce que sera la réponse de la juridiction X quand elle est confrontée au cas Y.

Une nouvelle activité de plus pour les juristes, en somme.