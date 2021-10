Roms : nouvelle polémique

Manuel Valls a, en effet, déploré que « les occupants de campements [de Roms] ne souhaitent pas s’intégrer dans notre pays, pour des raisons culturelles ou parce qu’ils sont entre les mains de réseaux versés dans mendicité ou la prostitution » et précisé que « les démantèlements [de camps] sont nécessaires et se poursuivront ». SOS Racisme et plusieurs associations de défense des droits des Roms ont qualifié les propos du ministre d’inqualifiables, irresponsables, voire racistes. Cécile Duflot, ministre du Logement, a accusé son collègue d’aller « au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain » et Jean-Luc Mélenchon a estimé que M. Valls dit « la même chose que l’extrême-droite ». Toutefois, les propos du ministre de l’Intérieur sont approuvés par une large majorité de Français (77 % selon un sondage BVA) et seize élus socialistes ont publié dans Le Journal du Dimanche une tribune pour lui apporter leur soutien. Ils dénoncent « l’installation illicite aux portes et au cœur de nos villes (…) de bidonvilles où vivent des populations d’origine rom » et estiment que l’avenir des communautés roms est principalement dans leur pays d’origine [Roumanie surtout]». Bruxelles est venue mettre son grain de sel dans ce débat. Viviane Reding, commissaire européenne à la Justice, a rappelé les règles de l’Union sur la libre circulation des citoyens européens, soulignant que « la France a signé une stratégie nationale d’intégration des Roms », qui n’est pas mise en œuvre, selon elle.

D’une manière générale, notre société est organisée pour des populations sédentaires et il est légitime de se demander comment des personnes en perpétuelle migration peuvent subvenir à leurs besoins. Ce qui fait que les Roms suscitent souvent une réaction de rejet, ce sont les trop nombreux cas de cambriolages, vols de métaux… réalisés par des membres de cette communauté. Cette mauvaise image ainsi que d’importantes différences culturelles font que, effectivement, l’intégration des Roms pose problème.