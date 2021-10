Romain Omer, un avocat sur la piste des start-up

Cette formule (honoraires forfaitaires), simple et rapide permet notamment la création de sociétés telles que des SARL, SAS, SASU, la rédaction de contrats de travail ou encore de mises en demeure en moins de 72h.

Selon Romain Omer, « l'objectif est d'accompagner les entrepreneurs tout au long de la vie de leur entreprise, en proposant un suivi juridique personnalisé assuré par un avocat et assisté par le numérique ».

Pour le cabinet Romain Omer, la numérisation est « un formidable moyen pour automatiser certaines tâches et recentrer le rôle d'avocat sur le conseil et les activités à forte valeur ajoutée. C'est une nouvelle manière de communiquer, de rentrer en contact avec des clients potentiels, c'est une nouvelle façon de consommer du droit ».