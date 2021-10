Romain Dupeyré nouvel associé du cabinet d'avocats d'affaires DWF

Romain Dupeyré intervient en arbitrage international et contentieux des assurances, il était précédemment associé au sein du cabinet BOPS.

En matière de contentieux, il bénéficie d'une expérience significative dans le domaine de l'assurance, activité phare du cabinet au Royaume-Uni. Il intervient particulièrement en matière de litiges de couverture et de recours subrogatoires dans les domaines de l'assurance RC, IARD, D&O et de spécialités. Romain est, en outre, fondateur et président de l'Association ALEA de contentieux de l'assurance.

Outre le secteur des assurances, Romain Dupeyré bénéficie d'une large expérience en matière de contentieux post-acquisition et de contentieux commercial.

En matière d'arbitrage, il intervient en qualité de conseil et d'arbitre dans de nombreux arbitrages, notamment CCI, en particulier dans le secteur de la construction et en matière d'investissements en Afrique. Il vient ainsi compléter l'expertise de DWF dans ces domaines.

Son arrivée renforce donc l'offre du bureau parisien sur le continent où DWF est déjà largement reconnu et actif dans les domaines de l'énergie, de l'assurance et des services financiers.

Jean-François Mercadier, Managing partner de DWF France, se réjouit: “L'arrivée de Romain est la première étape du développement post-fusion de DWF France. Elle vient consolider notre position sur le marché africain et notre expertise en matière d'assurance pour nos clients français et internationaux. Elle vient également compléter l'offre corporate et transactionnelle du cabinet à Paris ».

Romain Dupeyré commente: “Je suis très heureux de rejoindre un cabinet international faisant parti des leaders sur le continent africain et des associés avec lesquels je partage la même vision du métier dans un marché en pleine mutation. Notre collaboration offre des perspectives de développement très intéressantes pour mes trois activités de prédilections : Arbitrage, Assurance et Afrique. Les synergies sont nombreuses tant avec l'équipe de Paris qu'avec les associés des autres bureaux du réseau”.

La fusion du cabinet avec le cabinet français Heenan Paris début 2017 a renforcé l'empreinte européenne du cabinet et a notamment permis de développer sa clientèle internationale dans les secteurs de l'énergie et des services financiers. DWF vient par ailleurs d'ouvrir un bureau à Berlin.