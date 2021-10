Roland Ziadé nommé co-responsable de l'activité Arbitrage International de Linklaters

Une des priorités de la pratique va être d'accentuer l'accompagnement des clients de Linklaters en matière de dossiers complexes et d'arbitrages fondés sur les traités bilatéraux et multilatéraux de protection des investissements, en particulier dans le contexte de crise sanitaire due au Covid-19 où émergent de nouvelles problématiques relatives à la fois aux contrats commerciaux internationaux et à la conduite des procédures arbitrales.

« Cette nomination illustre l'importance de la place de Paris en matière d'arbitrage et la priorité que représente l'arbitrage pour le cabinet. Je suis ravi de pouvoir contribuer à renforcer plus encore notre pratique au niveau mondial, ainsi que l'étendue des services offerts à nos clients. Nous constatons un net déplacement du centre de gravité des arbitrages vers certains marchés émergents. Au-delà de l'Europe, nous avons une expertise pointue en Afrique, au Moyen Orient, en Asie et en Amérique Latine. Ma nomination traduit une volonté claire de continuer de s'imposer comme un acteur incontournable dans ces différentes régions », explique Roland Ziadé.

Roland Ziadé est l'un des experts les plus reconnus en matière d'arbitrage sur le plan mondial. Il intervient sur les dossiers aussi bien en tant que conseil qu'arbitre (CCI, CIRDI, LCIA, CNUDCI, AFA, DIFC–LCIA, etc.) et préside actuellement le comité ICC-France de sélection et de nomination d'arbitres, après avoir été membre de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI pendant 9 ans.

Ces dernières années, il a conseillé de grands groupes français et internationaux et de nombreux Etats dans des domaines aussi variés que l'énergie et les ressources naturelles, la construction, l'industrie, les télécommunications, les médias ou encore la distribution. En 2018, il a été nommé par Who's Who Legal parmi les 10 arbitres et conseils les plus reconnus en France et en 2019 parmi les 15 Global Elite Thought Leaders. Diplômé de l'Université de Harvard et trilingue (français, anglais et arabe), Roland Ziadé est admis aux Barreaux de Paris, New York et Beyrouth.

Au sein du bureau de Linklaters à Paris, le département Arbitrage International se compose d'une vingtaine d'avocats dont deux associés et un counsel, ce qui en fait l'un des principaux acteurs du marché et contribue à la renommée du cabinet en Europe, mais également dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. L'équipe parisienne travaille conjointement avec les autres bureaux de Linklaters sur des dossiers d'arbitrage impliquant plusieurs juridictions, ainsi que des secteurs très divers.