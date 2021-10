Roland Héguy : « Le tourisme et le monde de la nuit sont des vecteurs de paix »

Affiches Parisiennes : Tout d'abord, la représentativité de l'UMIH en tant qu'organisation patronale vient d'être officiellement quantifiée...



Roland Heguy : L'UMIH avec ses syndicats associés représente aujourd'hui 77 % des entreprises syndiquées de notre secteur, dont 72 % de structures indépendantes. Notre organisation patronale siège au conseil d'administration de la CPME et de l'U2P –Union des entreprises de proximité, ndlr. Nous sommes surtout très présents au comité exécutif du Medef.

Grâce à cette représentativité, l'UMIH est le seul porte-parole de notre branche – cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit–, auprès des pouvoirs publics. Avec plus de 100 bureaux départementaux, cette force nous permet de mener des actions très efficaces, au niveau national et au plan local.



A.-P. : Au nombre de ses actions emblématiques, l'UMIH réalise actuellement un énorme travail sur le tourisme…



R. H. : Lors de la récente campagne présidentielle, nous avons rencontré les candidats. J'ai été stupéfait de constater que la plupart ne connaissait pas le tourisme. C'est pourtant une priorité pour la France. Ce secteur représente 7,5 % du PIB, compte plus de 2 million d'actifs, 350 000 entreprises et réalise un chiffre d'affaires annuel de 160 milliards d'euros.

Pour les Législatives, après avoir mené une campagne nationale, nous sommes allés à la rencontre des candidats, grâce à nos fédérations départementales, pour leur transmettre notre message : « Quand le tourisme gagne… C'est la France qui gagne ! » Nous allons à présent prendre rendez-vous avec le nouveau Gouvernement et les nouveaux députés pour qu'ils prennent conscience de l'importance de ce secteur.

Nous profitons également de cette période d'élections pour inciter l'administration à changer d'état d'esprit. Elle doit impulser plus que pénaliser.



A.-P.: Les établissements de nuit font-ils partie intégrante de ce secteur du tourisme ?



R. H. : Bien entendu. En 2014, j'ai été le premier à parler du monde de la nuit à Laurent Fabius. Dans le discours qu'il a prononcé après notre rencontre, il y a largement fait référence. Ce sont les Affaires étrangères qui portent le mieux le tourisme. Nous aimerions aujourd'hui que Jean-Yves Le Drian travaille dans cette continuité. Nous savons d'ailleurs qu'il s'est battu pour conserver le secteur au quai d'Orsay.

N'ayons pas peur des mots ! Pour moi, le tourisme et le monde de la nuit sont des vecteurs de paix, à travers le brassage social, générationnel, culturel... Dans les établissements, dès l'heure de l'apéritif, les gens se rencontrent, échangent. C'est très fort. Le lien social, on le trouve- là !



A.-P. : L'uberisation du secteur et le développement de l'économie collaborative sont-ils également au cœur des préoccupations actuelles de l'UMIH ?



R. H. : Nous ne sommes évidemment pas opposés aux plateformes soi-disant collaboratives. En revanche, nous avons un métier, nous créons de la richesse et de l'emploi, nous investissons, nous formons... Nous demandons donc, simplement, une parfaite équité et davantage de transparence pour le consommateur. La loi Lemaire va permettre aux municipalités de mettre en place des dispositions pour contrôler les locations meublées à la nuitée. Le législateur a également contraint désormais les plateformes à transmettre les données concernant leurs utilisateurs à compter du 1er janvier 2019, et notamment le chiffre d'affaires réalisé par chacun de leurs membres. Ces mesures, c'est l'UMIH qui les a portées. Et nous continuons de mettre la pression auprès des maires. A ce sujet, l'UMIH a monté une opération pour inciter les collectivités à s'engager avec l'élaboration d'un guide pratique. Dans toute la France, nos membres vont exiger une délibération des municipalités pour savoir qui loue, combien de temps et pour connaître le chiffre d'affaires...

Il faut savoir qu'il y a 60 000 appartements « Airbnb » à Paris. En France 720 000 meublés sont à la disposition de l'ensemble des plateformes. Il y a cinq ans, il n'y en avait pas 20 000. Ce marché échappait à toute fiscalité, à tout contrôle.



A.-P. : La transition digitale et le numérique sont aussi des dossiers brûlants ?



R. H. : Dans notre secteur, le numérique est une révolution. Les transformations sont extrêmement rapides en termes de gestion, de communication, de fidélisation... Avec les réseaux sociaux, les informations vont à une vitesse incroyable. Mais le numérique ne doit pas être subit par le chef d'entreprise. Il doit être au service de l'entreprise.

Le numérique remet en question la formation dispensée dans nos écoles. Dans l'hôtellerie, nous recrutons actuellement des Bac+3, des Bac+4 qui apportent dans nos entreprises un nouveau regard sur le digital qui est à présent essentiel.



A.-P. : Quels sont actuellement vos autres combats ?



R. H. : Nous avons pris à bras le corps le problème de la désertification rurale. En province, beaucoup de cafés disparaissent. De nombreux maires de communes de 3 000 à 5 000 habitants sont aujourd'hui désemparés. Pour les aider à restaurer le lien social, nous sommes en train de mettre en œuvre « Faitout » : un commerce multi-service de proximité associant débit de boissons, restaurant, dépôt de pain, vente de tabac... qui pourrait être décliné dans de nombreux territoires .Dans notre cahier des charges, il faut que le bâtiment qui va accueillir le commerce soit aux normes et bien placé, avec un loyer modeste. D'ici la fin de l'été, nous aurons finalisé l'opération Nous pouvons également compter sur des partenaires comme La Poste, les buralistes... Jean-Pierre Rafarin soutient, lui aussi, ce projet...

Tourisme : les sept priorités de l'UMIH

1 – Gagner un point de PIB supplémentaire en cinq ans.

2 – Favoriser la création d'emplois.

3 – Oxygéner nos entreprises.

4 – Sécuriser le cadre fiscal, national et local.

5 – Agir pour le tourisme durable.

6 – Faire du numérique un moteur de croissance au service des professionnels.

7 – Reconnaître nos cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit comme les acteurs majeurs du tourisme, du « vivre ensemble », du dynamisme économique de nos territoires…

Naissance de la Confédération des acteurs du tourisme

14 organisations professionnelles représentatives et associations du secteur du tourisme ont officiellement signé, lundi 12 juin 2017, les statuts de la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) avec pour objet :

- de rassembler et représenter de manière unifiée sur les enjeux communs les professionnels des métiers du tourisme et du voyage ;

- de défendre les enjeux du tourisme auprès du futur Gouvernement et de la prochaine majorité ;

- de promouvoir et défendre l'ensemble de l'industrie du tourisme ;

- d'accroître l'attractivité, la visibilité et l'éco-responsabilité du secteur du tourisme auprès des Pouvoirs publics.

La Confédération des Acteurs du Tourisme réunit l'ensemble des professions du secteur touristique: les hébergeurs et restaurateurs, les opérateurs de voyages, les transporteurs, les métiers de l'événement et les activités génératrices de flux touristiques.

Roland Heguy, président confédéral de l'UMIH, en assurera la présidence, aidé de trois vice-présidents : René-Marc ChikliI, président du Seto, Jacques Barre, Président du GNC, et Frédéric Jouet, président de l'UNIMEV.