Rodéo urbain à Pontoise : “Je vais attaquer l’état” a annoncé l’avocat de la mère de la petite fille renversée

Le 5 août dernier, une fillette de 7 ans et un petit garçon de 11 ans ont été fauchés par une moto lors d’un rodéo urbain à Pontoise alors qu’ils jouaient au pied de la tour de leur quartier des Hauts de Marcouville.

Transportée à l’hôpital Necker (Paris XVe) avec un pronostic vital engagé, la petite fille est sortie du coma le lundi 15 août et son état semblait s’améliorer. Elle reste toutefois hospitalisée. Le petit garçon souffre d’une fracture ouverte au niveau du tibia et du péroné.

L’avocat de la famille, Me Raphaël Cabral a annoncé sur BFMTV ce mardi que la mère de la fille renversée par une moto allait porter plainte pour “inaction" de l'État contre les rodéos urbains.

3 opérations anti-rodéos urbains/jour pour chaque commissariat

Face au fléau des rodéos urbains qui causent de plus en plus de dramatiques accidents : un jeune homme de 19 ans est mort mardi dernier lors d’un rodéo urbain à Marseille et un jeune Afghan a été tué par balle après avoir protesté contre un rodéo urbain à Colmar le dimanche 14 août, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mardi 16 août sur Twitter un renforcement des contrôles sur tout le territoire national.