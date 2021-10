Rocambole, des centaines de séries littéraires à lire sur smartphone

« Beaucoup de personnes souhaitent lire davantage mais ne trouvent pas le temps », explique François Delporte, directeur et co-fondateur de l'application Rocambole. C'est de ce constat que l'entrepreneur est parti afin de lancer sa plateforme.

L'application a été lancée il y a un peu moins de deux ans. Elle souhaite ramener les gens vers la lecture grâce à des séries à lire sur smartphone, tablette et, depuis quelques temps, sur ordinateur et liseuse. Chaque série littéraire est composée d'une dizaine d'épisodes de cinq minutes de lecture chacun. « Les utilisateurs peuvent lire leur épisode tous les matins, en allant au travail, dans les transports. Ça ne prend que quelques minutes et le fait que l'on puisse lire sur le téléphone permet d'accéder facilement au contenu ».

Le plus de cette plateforme est que le contenu proposé est totalement original, à l'image de HBO pour le contenu vidéo. L'application fonctionne avec des auteurs qui écrivent une ou plusieurs séries : « Les auteurs écrivent, un peu comme les journalistes. Nous leur commandons des séries avec un thème et un genre donné à l'avance. L'idée est que le consommateur puisse lire des contenus originaux, un peu comme on lit des articles de presse ».

L'application s'inspire des grandes plateformes de streaming musical ou vidéo. Comme ces plateformes, l'application est disponible grâce à un système d'abonnement. Pour avoir accès à l'ensemble du catalogue, il faut payer 3,99€ par mois ou 39,99€ par an. La plateforme est déjà utilisée par plus de 100 000 utilisateurs.

La plateforme travaille avec une vingtaine d'auteurs différents. Elle a connu une augmentation du nombre de téléchargements en raison de la pandémie de Covid-19. « Beaucoup de gens se sont remis à lire durant les différents confinements. Avec ce nouveau format, il est plus simple de se remettre à la lecture qu'en achetant un pavé de plusieurs centaines de pages », explique le directeur de l'entreprise. François Delporte mise également sur la période de rentrée, « une période où l'on a plein de bonnes intentions ». En dehors des auteurs, l'équipe se compose de dix personnes et trente-cinq auteurs travaillent pour Rocambole. Ces derniers ont été sélectionnés par les équipes après avoir envoyé un script. Ils peuvent écrire les séries seuls ou à plusieurs.

La plateforme de streaming littéraire propose plus de 250 séries originales. Trois nouvelles séries sont ajoutées au catalogue chaque semaine. « Nous commençons à avoir des collaborations de renom, on a récemment fait le making-of du film d'Albert Dupontel, Adieu les cons », se réjouit le directeur François Delporte.