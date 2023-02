Robert Dambo : « La transformation durable est l’enjeu majeur d’avenir des entreprises et de l’économie »

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le cabinet Grant Thornton France ?

Robert Dambo : Nous sommes un cabinet d'audit et de conseil, comme l'est le réseau international Grant Thornton, sixième réseau mondial et le sixième cabinet français. Notre positionnement de marché, c’est l’ETI, en allant vers les grandes entreprises cotées. Donc c'est du “mid-market plus”. Nous sommes le seul cabinet capable d'offrir à ce segment de marché à la fois une offre pluridisciplinaire et la puissance d'un vrai réseau international. Pour cela, nous avons six métiers. Les majeurs sont l'audit, avec 33% du chiffre d'affaires, l'expertise-conseil, avec 27 % et ce que nous appelons chez nous le conseil opérationnel, qui inclut l’outsourcing, proche de 30 % du chiffre d'affaires aujourd'hui. Nous avons également les métiers du conseil financier, du juridique, et nous venons d’en créer un sixième, avec l’intégration de l’agence Primum Non Nocere, dénommé “Transformation durable”.

A. -P. : Aujourd’hui, Grant Thornton a une belle évolution, avec un chiffre d’affaires en forte croissance. Quel est votre modèle de réussite ?

R. D. : Grant Thornton est un cabinet qui a une offre pluridisciplinaire qui répond aux besoins actuels du marché. Nous venons de clôturer l’exercice 201-2022 avec une croissance de 12 %, soit 235,4 millions d’euros. Nous faisons partie de la Fédération française des firmes pluridisciplinaires (F3P) dans laquelle nous retrouvons l'ensemble des grandes firmes d'unités de conseil qui ont développé ce modèle pluridisciplinaire. Au-delà de nos métiers d’audit et d’expertise-conseil, nous avons une offre de conseil très large pour accompagner les transactions, la transformation des sociétés et la performance au sens général du terme. Mais dans ces temps où le développement durable, la RSE arrivent au-devant de la scène, et qui obligent toutes les organisations à se réinventer, sur les sujets de l'environnement, de l’énergie et du climat, il était logique de se doter d'une capacité à pouvoir traiter chez nos clients la transformation des modèles. Ce n’est plus une option !

A. -P. : Comment accompagnez-vous vos clients sur ce sujet important ?

R. D. : Pour cela, nous avons réalisé, au mois de juillet dernier, une opération de croissance externe avec l’intégration de l’agence Primum Non Nocere, qui est venue nous renforcer. Notre nouveau métier “transformation durable” compte aujourd’hui 65 experts, tous capables d'intervenir sur les sujets de la transformation durable en conseil pour accompagner les entreprises, les organisations et les collectivités et aussi capables de certifier, dès que la réglementation produira ses effets en 2024, le reporting extra financier, CSRD, qui est une nouvelle directive qui oblige les entreprises à produire une information extra financière, bien au-delà des actuelles exigences de la DPEF (Déclaration de performance extra financière). Les entreprises seront concernées dès 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est un niveau bas. Donc les PME et les ETI n'ont pas d'autre choix que de s'engager sur ce chemin-là contraintes par la règlementation, leur environnement, ou encore leurs parties prenantes en commençant par leurs collaborateurs. Nous sommes à leurs côtés pour les accompagner dans le cadre de cette transformation durable.

A. -P. : Votre cabinet est donc assez novateur… Quel est votre objectif ?

R. D. : Le monde change, nous terminons une époque et nous en ouvrons une nouvelle, qui vient interroger rebattre les cartes du modèle capitaliste du XXe siècle et de nouveaux modes de vie. Les jeunes générations sont moins dans un mode de la possession que dans un mode de l'usage, sont beaucoup plus préoccupés par leurs conditions de vie personnelle, à concilier avec la vie professionnelle. Nous sommes dans une société qui fait beaucoup plus attention à l'autre, ce qu'on appelle le "people care". Avec l’enjeu démographique mondial, nous nous rendons bien compte qu’il va falloir davantage partager. Donc, un cabinet comme le nôtre, comme toute entreprise, doit s'inscrire dans cette mouvance de changement qui ne va pas se faire en un jour. Nous sommes dans un Momentum de changement, de transformation, et l’émergence de nouveaux modes de vie. Nous devons être une entreprise parfaitement modulable, qui accompagne le changement, voire le devance, pour avoir une proposition qui parle au marché des clients évidemment, mais aussi au marché de la ressource, pour que l'un et l'autre se reconnaissent chez nous dans un modèle de cabinet moderne dans son époque qui évolue et qui intègre ces nouvelles données.

© Grant Thornton France

A. -P. : Quelles sont vos évolutions à ce niveau ?

R. D. : Nous avons commencé par changer le mode de fonctionnement, pour épouser un management qui développe un leadership plutôt que la hiérarchie, fondé sur notre capacité à faire grandir notre potentiel d'action. Tout ce que nous produisons, c'est une production immatérielle. Plus nous serons en situation de mieux travailler ensemble, nous coopérerons et nous créerons ainsi de la valeur au niveau du cabinet. La bienveillance est devenue chez nous une armature. Elle permet la confiance, qui entraîne une meilleure coopération, qui elle-même génère davantage de valeur, de performance individuelle et collective, au service du groupe. Nous considérons que cette capacité à mettre les gens en situation d’explorer leur potentiel personnel, en permettant d’expérimenter l’échec pour mieux progresser, de mieux se connaître, et de se révéler à eux-mêmes, permet de mieux vivre sa condition humaine et par voie de conséquence de mieux se réaliser dans sa propre vie. Nous sommes ainsi un cabinet d’une nouvelle génération, qui permet de mieux répondre aux aspirations des nouvelles générations.

A. -P. : Comment peut-on rejoindre votre réseau Grant Thornton en France ?

R. D. : Notre politique de recrutement se construit autour des valeurs d’humanité et de diversité et nous recherchons avant tout des personnalités qui partagent le même esprit d’ouverture et d’initiative, et la même ambition d’excellence.

Nous recrutons chaque année environ 500 talents au sein de nos bureaux situés en France, dont 40 % dans le cadre de stages et alternances, ainsi qu’un tiers de jeunes diplômés. En croissance continue, nous offrons des opportunités riches et variées aux talents issus des formations académiques les plus diverses, désireux de nous rejoindre. Nous attachons une attention toute particulière à rencontrer nos futurs collaborateurs sur les forums des écoles car, plus globalement, nous plaçons la relation humaine au cœur de nos process de recrutement.

Par ailleurs, pour donner à nos collaborateurs la possibilité d’acquérir les compétences indispensables à la réalisation des missions qui leur semblaient hier inaccessibles, nous proposons un programme de formation continue. En 2020, elle a représenté 51 630 heures dont 48 800 heures de participations et 2 830 heures d’animations.

A. -P. : Alors que vous êtes en plein développement, rencontrez-vous des difficultés à recruter des jeunes ?

R. D. : Comme tout le monde dans notre secteur d’activité en tension permanente, nous rencontrons des difficultés à recruter. Nous faisons en sorte de nous rendre attractifs. Parmi Les jeunes générations, certains sont peut-être mois attirés par le secteur de l’audit et du conseil. D’autres veulent devenir des hypers experts et tant mieux, il en faut. Et il y a aussi ceux qui veulent être beaucoup plus généralistes et proches du business d'une manière générale et avoir la possibilité de passer d'une ligne de service d'un métier à une autre et de travailler avec les entreprises sous ses différents prismes. C'est pour cela que nous avons imaginé ce que pouvaient être les nouvelles formes de travail, et un nouveau cursus spécifique pour nos collaborateurs, destiné à s’étendre progressivement aux différentes catégories de nos collaborateurs.

A. -P. : En quoi consiste ce cursus ?

R. D. : C'est un programme que nous appelons Master Academy et qui est dirigé par Laurent Prost, Associé depuis 2004 chezGrant Thornton France et Élisabeth Toth, notre Directrice de la Formation. Ce cursus qui comporte deux volets. Le premier est un cursus professionnel appelé “GT Journey”, ou voyage dans la pluridisciplinarité. Nous leur proposons de faire des stages de trois ou six mois dans d'autres professions, avec des vraies formations ad’hoc pour leur permettre d'acquérir une vraie compétence dans ces autres métiers, ce qui leur donne une polyvalence dans leur formation. Le second est un programme de formation académique certifiant mené en partenariat avec l’Essec Business School, offrant des formations diversifiées de très haut niveau, de développement personnel ou encore leur permettant de mieux comprendre notre monde avec des thématiques comme la géopolitique mondiale, les évolutions des marchés, d’assister les clients dans leur transition écologique, d’identifier les modèles de croissance durable et d’accélérer l’évolution des métiers dans un monde incertain et à enjeux multiples. Ce sont des formations non reliées aux techniques de leur quotidien de travail, permettant aux collaborateurs de mieux comprendre les grands enjeux de la société, et de les renforcer pour devenir des acteurs citoyens de demain. Quand ils quitteront Grant Thornton, ils seront ainsi plus forts pour inventer les nouvelles organisations sociales de ce monde. Et les défis qu’ils devront relever sont immenses. Cette démarche entre pleinement dans l’engagement social et sociétal de notre cabinet.

A. -P. : L’activité juridique a fortement progressé, plus de 17 % au sein de Grant Thornton France. Fait-elle partie de vos pistes de développement ?

R. D. : Nous sommes dans des sociétés de valeurs entièrement fondées sur le droit. Quoi que vous fassiez, tout se traite par des contrats et en application des lois. Afin de bien accompagner nos clients, nous devons avoir de fortes compétences en matière de droit d'une manière générale, mais aussi en fiscalité et en droit social, propriété industrielle / intellectuelle. Nous connaissons une forte croissance, car depuis quelques années maintenant, nous avons accru le nombre de nos spécialités.

© DR

A. -P. : Au niveau international, votre groupe est présent en Ukraine mais s’est désengagé de la Russie. Comment cela s’est-il passé ?

R. D. : Tout d’abord, je tiens à rappeler que toutes les firmes de Grant Thornton International Limited sont indépendantes, sans lien capitalistique. Nous avons fait comme toutes les autres firmes qui fonctionnent en réseau. Nous avons montré notre solidarité avec nos camarades ukrainiens dans leur malheur, pour leur permettre de garder une activité professionnelle, garder des gens en compétences pendant l'arrêt de l'activité dans leur pays au début de l’invasion russe. Nous leur avons permis, soit de travailler dans d'autres firmes limitrophes, soit de participer à des travaux à distance, mais pour pouvoir garder dans tous les cas leur capacité à travailler. Pour la Russie, nous nous sommes désengagés de notre firme qui nous représentait sur place.

A. -P. : Quels sont les défis à venir pour les entreprises en 2023 ? La facturation électronique par exemple ?

R. D. : La facturation électronique, bien sûr, va arriver très vite en 2024. Les entreprises doivent se préparer, ce sont des chantiers qui intègrent à la fois des aspects techniques IT, mais aussi des vrais sujets concernant la TVA, ce qui est un peu occultée. Nous sommes une firme pluridisciplinaire et donc bien positionnée aujourd'hui pour pouvoir répondre et devancer la demande de nos clients entreprises pour les préparer à toutes les évolutions. C'est un vrai enjeu. Il y en a d’autres, comme la cybersécurité. Mais La transformation durable est l’enjeu majeur d’avenir des entreprises et de l’économie.

A.-P. : Grant Thornton France a-t-il des ambitions de croissance externe ?

R. D. : Nous sommes clairement acquisitifs, que ce soit à Paris ou dans les territoires car nos activités l’audit, l’expertise-comptable et le conseil sont des secteurs en phase de consolidation. Le mouvement s’est accéléré notamment en raison d’un contexte professionnel de plus en plus complexe et contraignant. Des cabinets malgré un savoir-faire reconnu n’ont plus la taille suffisante pour répondre à ces nouvelles contraintes et réfléchissent à s’adosser aux grands acteurs du marché comme Grant Thornton France. En tant qu’acteur de la consolidation du secteur, nous sommes toujours à l’écoute des belles opportunités de rapprochement, dans un modèle « gagnant / gagnant » comme lors de l’acquisition de l’agence Primum Non Nocere ou encore du cabinet ComptaPlus, les deux dernières opérations de croissance externe que nous avons réalisées dans les huit derniers mois. »